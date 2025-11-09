Зруйновано майже ціле місто, є жертви: Бразилією пронісся руйнівний торнадо
- Торнадо в Бразилії зруйнував місто Ріо-Боніту-ду-Ігуасу і завдав шкоди сусідньому Гуарапуава, забравши життя щонайменше 6 людей.
- Швидкість вітру досягала 180 – 250 кілометрів за годину, пошкоджено будівлі, знищено інфраструктуру, евакуйовано близько 1000 людей.
Потужна стихія накрила Бразилію. Під нищівну дію торнадо потрапило місто Ріо-Боніту-ду-Ігуасу, яке зруйноване майже вщент, а ще сусідній населений пункт Гуарапуава.
Подібні явища колись були рідкістю для Бразилії, але зараз стають все частішими та інтенсивнішими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Убив понад 80 людей і прямує до В'єтнаму: Філіппінами пронісся потужний тайфун
Які наслідки негоди у Бразилії?
Торнадо накрив Ріо-Боніту-ду-Ігуасу, що на південному заході штату Парана, у п'ятницю, 7 листопада.
Торнадо пронісся Бразилією: дивіться відео
Надзвичайно сильний вітер зі швидкістю 180 – 250 кілометрів за годину зривав дахи з будинків, валив дерева та стовпи електропередач, перевертав автомобілі. Також пройшлися проливні дощі.
На жаль, відомо про щонайменше 6 жертв. Ще 437 людей отримали медичну допомогу, а близько 1000 були евакуйовані.
Стихійні лиха: останні новини
27 жовтня в Туреччині в провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. Були деякі руйнування та відключення електроенергії.
На початку жовтня у Румунії оголошували червоний рівень небезпеки через сильні дощі.
А у Болгарії оголошували помаранчевий рівень небезпеки через снігопади та сильний вітер у 20 регіонах. Вітер валив дерева, були проблеми зі світлом.