Зруйновано майже ціле місто, є жертви: Бразилією пронісся руйнівний торнадо

Потужна стихія накрила Бразилію. Під нищівну дію торнадо потрапило місто Ріо-Боніту-ду-Ігуасу, яке зруйноване майже вщент, а ще сусідній населений пункт Гуарапуава.

Подібні явища колись були рідкістю для Бразилії, але зараз стають все частішими та інтенсивнішими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Які наслідки негоди у Бразилії?

Торнадо накрив Ріо-Боніту-ду-Ігуасу, що на південному заході штату Парана, у п'ятницю, 7 листопада.

Торнадо пронісся Бразилією: дивіться відео

Надзвичайно сильний вітер зі швидкістю 180 – 250 кілометрів за годину зривав дахи з будинків, валив дерева та стовпи електропередач, перевертав автомобілі. Також пройшлися проливні дощі.

На жаль, відомо про щонайменше 6 жертв. Ще 437 людей отримали медичну допомогу, а близько 1000 були евакуйовані.

