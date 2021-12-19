Тотальный локдаун в Нидерландах, в Париже отменены празднования: Европа спасается от Омикрона

Правительство Нидерландов ввело локдаун по всей стране из-за стремительного распространения нового варианта коронавируса Омикрона.

Локдаун в Нидерландах

Режим всеобщей самоизоляции действует с 19 декабря по 14 января. Нидерланды первыми в Евросоюзе прибегли к жестким карантинным ограничениям из-за Омикрона.

Внимание Катастрофическую волну эпидемии из-за Омикрона спрогнозировали в Великобритании

Какие ограничения водят

В этот период не будут работать непродовольственные магазины, бары, рестораны, парикмахерские, музеи, кинотеатры и спортивные залы. Школы будут закрыты по меньшей мере до 9 января.

Жителям также запретили приглашать к себе домой более двух человек (на Рождество можно будет пригласить до четырех гостей). В общественных местах можно максимум вдвоем.

Какова заболеваемость в Нидерландах? Первые случаи инфицирования Омикроном подтвердили три недели назад. По прогнозам медиков, Омикрон станет доминирующим вариантом коронавируса в стране к новогодним и рождественским праздникам. Всего в стране зафиксировано 2,9 миллиона случаев COVID-19, более 20 тысяч человек умерли от осложнений болезни.

Отменены празднования в Париже

France 24 пишет, что Париж отменил традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях. Городские власти сообщили, что решение принято из-за опасений распространения штамма коронавируса Омикрон.

Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких ди-джеев,

– говорится в сообщении мэрии.

Предварительно соответствующую рекомендацию высказала группа французских ученых – "для снижения темпов распространения инфекции и рисков, связанных с празднованием Нового года, власти должны ввести более строгие ограничения".

Французский премьер также посоветовал жителям Франции в период праздников не собираться крупными компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно.

Известно также, что Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение штамма Омикрон.

Почему страны бьют тревогу

ВОЗ уже предупредили о серьезной опасности штамма Омикрона из-за его стремительного распространения. В частности, обеспокоены и министры здравоохранения стран Большой семерки (G7).

По данным ученых этот вариант может быть еще заразнее, чем Дельта. Все из-за большого количества мутаций.

Количество случаев инфицирования этим штаммом удваивается каждые 2 – 3 недели.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка. Несмотря на то, что течение относительно легкое – большее количество больных могут вызвать значительную нагрузку на медицинскую систему.

Кроме того, ученые сделали вывод, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставляет защиту от инфицирования новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже чем 80% защиты в отношении предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого протекания болезни осталась высокой – на уровне 70%.

С начала пандемии во Франции выявили более 8,5 миллиона случаев COVID-19, свыше 121 тысячи пациентов, к сожалению, умерли.