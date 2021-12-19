Число жертв коронавируса в Британии может быть колоссальным

Каждый день от коронавируса могут умирать до 6 тысяч жителей Великобритании. Речь идет о выводах группы SPI-M-O – аналитиков, которые представляют данные совещательной группе при правительстве Британии (Scientific Advisory Group for Emergencies).

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Неутешительный прогноз

Ученые представили моделирование, которое показало, что если немедленно не ввести более жесткие ограничения, уже через месяц Великобритания с населением 67,2 миллиона может регистрировать от 600 тысяч до даже 2 миллионов больных COVID-19 ежедневно.

При таком сценарии в больницы может ежедневно попадать 3 – 10 тысяч больных, а количество смертей составит от 600 до даже 6 тысяч ежедневно.

Выход – немедленные жесткие ограничения

Эксперты подчеркнули, что ограничения нужны уже сейчас, а откладывание этого шага до начала 2022 года существенно снизит эффект от них и не поможет уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Внимание! Вывод аналитиков таков: несмотря на то, что вакцинация критически важна, ведь уменьшает тяжесть течения заболевания, сейчас нужен комплекс мер по сдерживанию распространения мутации вируса.

В частности, они считают, что самым большим фактором риска являются массовые мероприятия.

Предварительно в Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за всплеска заболеваемости, который вызвал штамм Омикрон.

"Две отдельных эпидемии" в Великобритании

В Британии уже долгое время критическая ситуация с коронавирусом. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна переживает две отдельных эпидемии, одна из которых вызвана очень быстро распространяющимся Омикроном, а другая – штаммом Дельта.

Кстати, именно в Великобритании заявили о первой смерти от нового штамма.

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