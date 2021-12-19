Кількість жертв коронавірусу в Британії може бути колосальною

Щодня від коронавірусу можуть помирати до 6 тисяч жителів Великої Британії. Йдеться про висновки групи SPI-M-O – аналітиків, що подають дані дорадчій групі при уряді Британії (Scientific Advisory Group for Emergencies).

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Невтішний проноз

Вчені представили моделювання, яке показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно.

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3 – 10 тисяч хворих, а кількість смертей становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.

Вихід – негайні жорсткі обмеження

Експерти наголосили, що обмеження потрібні вже зараз, а відкладання цього кроку на початок 2022 року суттєво знизить ефект від них і не допоможе зменшити навантаження на систему охорони здоров'я.

Увага! Висновок аналітиків такий: попри те, що вакцинація є критично важливою, адже зменшує тяжкість перебігу захворювання, наразі потрібний комплекс заходів для стримування поширення мутації вірусу.

Зокрема, вони вважають, що найбільшим фактором ризику є масові заходи.

Попередньо у Лондоні оголосили надзвичайний стан через сплеск захворюваності, яку спричинив штам Омікрон.

"Дві окремі епідемії" у Великій Британії

У Британії вже тривалий час критична ситуація з коронавірусом. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, країна переживає дві окремі епідемії, одна з яких викликана Омікроном, який дуже швидко розповсюджується, а інша – штамом Дельта.

До слова, саме у Великій Британії заявили про першу смерть від нового штаму.

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