Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Ділан поділився зображеннями срібного пакунку на X.

Наприкінці 1999-го ми з братом зробили її напередодні нового року. Спочатку у мене була ідея закопати її десь, але з якихось причин цього так і не сталося,

– розповів чоловік.

Попри думки викинути її або відкрити передчасно, отець Шрейдер дочекався останнього дня 2024 року, щоб відкрити її вміст. Усередині було багато речей, зокрема:

листівка про СНІД,

брошура про алкоголь і наркотики,

напівзаповнена особиста книжка,

дискети,

полароїдні фотографії з дому його дитинства,

касета.



Капсула часу / Фото FrDylanSchrader

Також у капсулі часу було послання в майбутнє.

"Я пишу тим, хто не може відповісти. Яким є майбутнє? Це 1984 рік, прекрасний новий світ чи щасливе майбутнє? Майбутнє. У майбутнє, з епохи свободи слова, релігії та нестримного капіталізму. До вас я посилаю послання Бога, любові та миру. І тому, наповнюючи цю капсулу, я кажу всім нам сьогодні, вчора, завтра. Мир!", – мовилося у посланні.