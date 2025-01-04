Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
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Ділан поділився зображеннями срібного пакунку на X.
Наприкінці 1999-го ми з братом зробили її напередодні нового року. Спочатку у мене була ідея закопати її десь, але з якихось причин цього так і не сталося,
– розповів чоловік.
Попри думки викинути її або відкрити передчасно, отець Шрейдер дочекався останнього дня 2024 року, щоб відкрити її вміст. Усередині було багато речей, зокрема:
- листівка про СНІД,
- брошура про алкоголь і наркотики,
- напівзаповнена особиста книжка,
- дискети,
- полароїдні фотографії з дому його дитинства,
- касета.
Капсула часу / Фото FrDylanSchrader
Також у капсулі часу було послання в майбутнє.
"Я пишу тим, хто не може відповісти. Яким є майбутнє? Це 1984 рік, прекрасний новий світ чи щасливе майбутнє? Майбутнє. У майбутнє, з епохи свободи слова, релігії та нестримного капіталізму. До вас я посилаю послання Бога, любові та миру. І тому, наповнюючи цю капсулу, я кажу всім нам сьогодні, вчора, завтра. Мир!", – мовилося у посланні.