Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Heritage Daily.

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Археологи обстежили вигрібну яму та знайшли унікальні предмети давнього побуту. Найвизначніша знахідка – дерев'яний черевик, так зване сабо. Археологи заявляють, що на території Нідерландів і Бельгії знайшли лише 44 сабо, але всі вони в значно гіршому стані.

Більшість сабо мають сільську, грубу модель. Але цей елегантний і має подвійний каблук: щось на зразок міських сабо,

– зазначили археологи.

Ще одна унікальна знахідка – мірка для зерна з тонкого дуба. У Бельгії та Нідерландах знайдено лише 5 фрагментів зернових мірок.



Дерев'яний черевик, якому може бути 600 років / Фото Municipality of Alkmaar

Важливо! Мірки були відомі лише за описами та зображеннями, що робить знахідку з Алкмару особливо цінною – як перший відносно неушкоджений зразок.

У майбутньому цікаві знахідки планують відновити та експонувати в музеї.