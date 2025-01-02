Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @joedigger.

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Як вдалося знайти коштовність

Джозеф йшов пляжем з металошукачем. Він почув відповідний сигнал приладу та спершу подумав, що це 5 центів або четвертак, однак з піску стирчав величезний коштовний камінь.

Я був шокований, коли це побачив. Звичайно, закричав від хвилювання й відразу почав думати, чия це може бути каблучка,

– розповів Кук.

Того ж дня чоловік почав переглядати в інтернеті форуми з пошуку загублених речей, намагаючись знайти людину, яка загубила каблучку, але на цьому не зупинився.

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"Надсилав електронні листи й телефонував у магазини по всій Америці. Я попросив ювелірів перевірити каблучку й з'ясував, що це був особливий тип діаманта – дуже дорогий", – додав мисливець за скарбами.

Що було з каблучкою далі

Зрештою, через місяць Джозеф отримав кілька дзвінків та повідомлень від осіб, які стверджували, що коштовність належить їм. Прорив стався після того, як Кук залишив свій контактний номер у магазині, де продали каблучку, що дозволило справжнім власникам зв'язатися з ним. Чоловік власниці прикраси розповів, що його дружина вже й не сподівалася побачити прикрасу ще раз.

Дружина плакала і була така щаслива, що змогла повернути каблучку. Вона загубила коштовність, граючи з сином у футбол,

– розповів він.

Це відео у тіктоці зібрало понад 4,3 мільйона переглядів і 100 тисяч вподобайок.