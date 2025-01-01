Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку у тіктоці.
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На опублікованих кадрах видно, як турботливий хазяїн сидить на дивані за журнальним столиком разом зі своїми вихованцями та смакує різними стравами. У них були власні тарілки з кормом та водою. Чоловік також одягнув улюблених котів у кумедні святкові светри: на одному зображений різдвяний олень, а інший прикрашений вишуканим золотим бантиком.
Насправді я "використовую" своїх котів, щоб не боятися темряви. Іноді мені хочеться поїсти з сім'єю або коханою людиною, але коти чудово з цим справляються,
– розповів господар.
Чоловік повечеряв з котами: дивіться відео
Реакція соцмереж
Люди були вражені милим відео. Воно зібрало понад 5,6 мільйона переглядів та 1 мільйон вподобайок у тіктоці. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Він дуже серйозно ставиться до сімейної вечері".
- "О боже, це занадто мило!".
- "Він посадив їх у недільному вбранні за столом зі свічкою. Це так зворушливо!".
- "Я хочу бути з кимось, хто так само любить і поважає моїх домашніх улюбленців".