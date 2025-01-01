Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку у тіктоці.

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На опублікованих кадрах видно, як турботливий хазяїн сидить на дивані за журнальним столиком разом зі своїми вихованцями та смакує різними стравами. У них були власні тарілки з кормом та водою. Чоловік також одягнув улюблених котів у кумедні святкові светри: на одному зображений різдвяний олень, а інший прикрашений вишуканим золотим бантиком.

Насправді я "використовую" своїх котів, щоб не боятися темряви. Іноді мені хочеться поїсти з сім'єю або коханою людиною, але коти чудово з цим справляються,

– розповів господар.

Чоловік повечеряв з котами: дивіться відео

Реакція соцмереж

Люди були вражені милим відео. Воно зібрало понад 5,6 мільйона переглядів та 1 мільйон вподобайок у тіктоці. Ось, які коментарі залишали люди: