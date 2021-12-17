Найбільша загроза здоров'ю

А саме, зростанням кількості випадків інфікувань. Про це мовиться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії, яка наразі головує у G7.

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Так, вони переконані, що його слід розглядати як "найбільшу загрозу здоров'ю людей в усьому світі".

Також там наголосили на тому, що усім країнам важливо співпрацювати та обмінюватися усім даними, які відомі на цей момент про новий варіант. Це й повинно стати "ключем у розв'язанні ситуації".

Також міністри підкреслили, що важливо мати глобальний доступ до діагностики, вакцин та терапевтичних засобів, щоб протидіяти поширенню штаму Омікрон.

Підвищити рівень вакцинації

Крім того, міністри погодилися, що потрібно робити ревакцинацію населення. Про це й заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Омікрон є серйозною загрозою для нас. І, можливо, вакцини лише частково ефективні проти нього. Наші медзаклади наразі переповнені. Це стосується і невакцинованих людей. Тому потрібно підвищувати рівень вакцинації,

– зазначила фон дер Ляєн.

Поширення штаму Омікрон: останні новини

Новий варіант коронавірусу вперше зафіксували у Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року. Його виявили у 77 країнах.

За даними вчених цей варіант може бути ще заразнішим, ніж Дельта. Все через велику кількість мутацій.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що кількість випадків інфікування цим штамом подвоюється кожні 2 – 3 тижні.

Вчені лише з'ясували, що штам Омікрон у 70 разів швидше розмножується у тканинах бронхів пацієнтів. Але у 10 разів повільніший у легенях.

Однак конкретні наслідки зараження саме Омікроном вчені поки не проаналізували.

Разом з тим, 13 грудня у Великій Британії зафіксували першу смерть саме від цього варіанта коронавірусу.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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