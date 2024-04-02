Путин не умеет держать удар, - Подоляк объяснил природу теракта в Подмосковье

Теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта 2024 года доказал, что власть Путина не настолько могущественна, как Кремль пытается показать. Мировое сообщество увидело - Россия не может справиться с внутренними проблемами, но продолжает посягать на чужие территории.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что теракт должен показывать миру и россиянам, какие беззащитны силовики в России. Возник кризис, а спецслужбы не были готовы оперативно действовать во время массовых расстрелов, наоборот – они бежали и прятались.

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Что показал теракт

Подоляк объяснил, что российские силовики не готовы к превентивным средствам противодействия террористическим группировкам.

Путин не умеет держать удар – это говорит о слабости российской власти. Любое вооруженное противостояние на внутреннем уровне будет иметь фатальные последствия для административной вертикали,

– отметил Подоляк.

Как отметил советник председателя ОПУ, теракт под Москвой показал – нарратив, что Путин контролирует через силовиков внутреннее пространство России является абсолютно ошибочным.

Это должно объяснить нашим партнерам, что Россия не только ведет дикую войну на территории Украины – на европейском континенте, но и не может контролировать свою огромную территорию, где накоплено много оружия и криминальных группировок. Эта ситуация показывает, что с этим надо что-то делать,

– сказал Подоляк.

Путин окончательно отделяет Россию от "антитеррористической цивилизованной инфраструктуры", никто не будет сотрудничать со страной-агрессором.

Террористические организации и Россия

По данным мировых спецслужб, причастными к теракту в России являются представители ИГИЛа.

Как сообщил Подоляк, Россия помогает террористической организации "Талибан" расширять свои границы влияния среди исламского мира. Между Талибаном и ИГИЛом существует конкуренция за территорию, через которую будут проходить наркотрафик и вооруженная контрабанда.

Мы увидим разрастание войны двух различных террористических групп. За одной из них стоит Россия. Это неплохо с точки зрения перераспределения внутренних влияний в Российской Федерации,

– отметил Михаил Подоляк.

Что известно о теракте в России