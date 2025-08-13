Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, –Зеленский

Зеленский прокомментировал результаты онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп готов поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Что Трамп думает о гарантиях безопасности Украине?

Должны быть гарантии безопасности. Трамп сказал, что поддерживает это,

– заявил президент Владимир Зеленский.