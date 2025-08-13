13 августа, 17:36
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, –Зеленский
Зеленский прокомментировал результаты онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп готов поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Что Трамп думает о гарантиях безопасности Украине?
Должны быть гарантии безопасности. Трамп сказал, что поддерживает это,
– заявил президент Владимир Зеленский.