13 серпня, 17:36
1

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати Україні гарантії безпеки під час онлайн-зустрічі з європейськими лідерами.
  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості припинення вогню та наданні надійних гарантій безпеки Україні.

Зеленський прокоментував результати онлайн-зустрічі європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп готовий підтримує надання Україні гарантій безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Що Трамп думає про гарантії безпеки Україні?

Президент Украъни Володимир Зеленський зазначив, що на онлайн-зустрічі європейських лідерів з президентом США Трампом зокрема обговорювалися гарантії безпеки Україні. За його словами, американський президент підтримав цю необхідність.

Мають бути гарантії безпеки. Трамп сказав, що підтримує це, 
– заявив президент Зеленський.

Він підкреслив, що переговори не можуть вестися без України. Київ наполягає на припиненні вогню та наданні надійних гарантій безпеки.

Трамп заявив, що США готові взяти участь у гарантуванні української безпеки.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц запевнив, що із Дональдом Трампом домовились про розмову одразу після закінчення зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня. Спочатку президент США поспілкується з Зеленським, а потім із європейськими лідерами.