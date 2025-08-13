Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, – Зеленський
- Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати Україні гарантії безпеки під час онлайн-зустрічі з європейськими лідерами.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості припинення вогню та наданні надійних гарантій безпеки Україні.
Зеленський прокоментував результати онлайн-зустрічі європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп готовий підтримує надання Україні гарантій безпеки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
Що Трамп думає про гарантії безпеки Україні?
Президент Украъни Володимир Зеленський зазначив, що на онлайн-зустрічі європейських лідерів з президентом США Трампом зокрема обговорювалися гарантії безпеки Україні. За його словами, американський президент підтримав цю необхідність.
Мають бути гарантії безпеки. Трамп сказав, що підтримує це,
– заявив президент Зеленський.
Він підкреслив, що переговори не можуть вестися без України. Київ наполягає на припиненні вогню та наданні надійних гарантій безпеки.
Трамп заявив, що США готові взяти участь у гарантуванні української безпеки.
Нагадаємо, Фрідріх Мерц запевнив, що із Дональдом Трампом домовились про розмову одразу після закінчення зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня. Спочатку президент США поспілкується з Зеленським, а потім із європейськими лідерами.