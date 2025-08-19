Несколько стран поддержали выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Бумекеры сразу же начали делать ставки на то, выиграет ли американский президент эту награду.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CoinTribune. По мнению пользователей различных платформ, таких как Polymarket и Kalshi Дональд Трамп опередил многих известных фигур, однако уступил лишь жене российского оппозиционера Юлии Навальной.

Какие ставки относительно вручения Нобелевской премии мира Дональду Трампу?

Президент США занимает первые места на ставках о вручении Нобелевской премии мира. На большинстве платформ предполагают, что Трамп второй кандидат на получение награды в 2025 году.

Так на децентрализованной платформе Polymarket шансы на получение Дональдом Трампом Нобелевской премии мира оценивают у 12%. В то же время на регулируемой платформе Kalshi вероятность победы президента составляет 13%.

Люди охотно ставили деньги на то, что Трамп может получить награду:

на Polymarket этот прогноз собрал 1 миллион долларов;

на Kalshi общий объем ставок – 3,1 миллиона долларов.

Зато шансы на получение премии мира у Юлии Навальной несколько больше. Букмекеры оценивают их в 19% и 21% соответственно.

Среди других кандидатов на победу также рассматривают Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, организацию "Врачи без границ", Международный Суд ООН и Президента Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить! Прогнозы буемекерських фирм – это лишь субъективные мнения и собранное мнение пользователей через ставки. Реальное определение победителей может очень отличаться от предыдущих видений.

Почему Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира?

Одна из заслуг американского президента заключается в налаживании перемирия между Ираном и Израилем. За такие действия конгрессмен Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа как кандидата на соискание Нобелевской премии мира, подчеркнув его "историческую роль" в предотвращении ядерных амбиций Ирана. Таким образом Трамп неоднократно демонстрирует свое стремление к миру и содействие международной гармонии.

Сам Дональд Трамп считает, что заслуживает на по меньшей мере четыре Нобелевские премии мира из-за помощи Руанде, Конго, Сербии и урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном. Лидеры этих стран также поддерживают кандидатуру президента США.