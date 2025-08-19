Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CoinTribune. По мнению пользователей различных платформ, таких как Polymarket и Kalshi Дональд Трамп опередил многих известных фигур, однако уступил лишь жене российского оппозиционера Юлии Навальной.

К теме Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира: за что ему такая награда

Какие ставки относительно вручения Нобелевской премии мира Дональду Трампу?

Президент США занимает первые места на ставках о вручении Нобелевской премии мира. На большинстве платформ предполагают, что Трамп второй кандидат на получение награды в 2025 году.

Так на децентрализованной платформе Polymarket шансы на получение Дональдом Трампом Нобелевской премии мира оценивают у 12%. В то же время на регулируемой платформе Kalshi вероятность победы президента составляет 13%.

Люди охотно ставили деньги на то, что Трамп может получить награду:

на Polymarket этот прогноз собрал 1 миллион долларов;

на Kalshi общий объем ставок – 3,1 миллиона долларов.

Зато шансы на получение премии мира у Юлии Навальной несколько больше. Букмекеры оценивают их в 19% и 21% соответственно.

Среди других кандидатов на победу также рассматривают Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, организацию "Врачи без границ", Международный Суд ООН и Президента Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить! Прогнозы буемекерських фирм – это лишь субъективные мнения и собранное мнение пользователей через ставки. Реальное определение победителей может очень отличаться от предыдущих видений.

Почему Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира?

Одна из заслуг американского президента заключается в налаживании перемирия между Ираном и Израилем. За такие действия конгрессмен Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа как кандидата на соискание Нобелевской премии мира, подчеркнув его "историческую роль" в предотвращении ядерных амбиций Ирана. Таким образом Трамп неоднократно демонстрирует свое стремление к миру и содействие международной гармонии.

Сам Дональд Трамп считает, что заслуживает на по меньшей мере четыре Нобелевские премии мира из-за помощи Руанде, Конго, Сербии и урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном. Лидеры этих стран также поддерживают кандидатуру президента США.