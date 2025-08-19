Про це пише 24 Канал з посиланням на CoinTribune. На думку користувачів різних платформ, таких як Polymarket і Kalshi Дональд Трамп випередив багатьох відомих фігур, однак поступився лише дружині російського опозиціонера Юлії Навальній.

До теми Трампа номінують на Нобелівську премію миру: за що йому така нагорода

Які ставки щодо вручення Нобелівської премії миру Дональду Трампу?

Президент США займає перші місця на ставках щодо вручення Нобелівської премії миру. На більшості платформ припускають, що Трамп другий кандидат на отримання нагороди у 2025 році.

Так на децентралізованій платформі Polymarket шанси на отримання Дональдом Трампом Нобелівської премії миру оцінюють у 12%. Водночас на регульованій платформі Kalshi ймовірність перемоги президента складає 13%.

Люди охоче ставили гроші на те, що Трамп може отримати нагороду:

на Polymarket цей прогноз зібрав 1 мільйон доларів;

на Kalshi загальний обсяг ставок – 3,1 мільйона доларів.

Натомість шанси на здобуття премії миру в Юлії Навальної дещо більші. Букмекери оцінюють їх у 19% і 21% відповідно.

Серед інших кандидатів на перемогу також розглядають Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт, організацію "Лікарі без кордонів", Міжнародний Суд ООН і Президента України Володимир Зеленський.

Варто зазначити! Прогнози буемекерських фірм – це лише суб'єктивні думки та зібрана думка користувачів через ставки. Реальне визначення переможців може дуже відрізнятися від попередніх бачень.

Чому Трампа висувають на Нобелівську премію миру?

Одна з заслуг американського президента полягає в налагодженні перемир'я між Іраном та Ізраїлем. За такі дії конгресмен Бадді Картер висунув Дональда Трампа як кандидата на здобуття Нобелівської премії миру, підкресливши його "історичну роль" у запобіганні ядерним амбіціям Ірану. Таким чином Трамп неодноразово демонструє своє прагнення до миру й сприяння міжнародній гармонії.

Сам Дональд Трамп вважає, що заслуговує на щонайменше чотири Нобелівські премії миру через допомогу Руанді, Конго, Сербії та врегулювання конфлікту між Індією і Пакистаном. Лідери цих країн також підтримують кандидатуру президента США.