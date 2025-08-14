15 августа на Аляске планируется встреча Путина и Трампа. В Белом доме говорят, что американский президент хочет посмотреть российскому диктатору в глаза и попытаться остановить войну в Украине.

В эфире FoxNews.

Чего добивается Трамп встречей с Путиным?

В Белом доме говорят, что Трамп хочет испытать все вариант прекращения российской агрессии.

Президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести эту войну до мирного решения... Он хочет сесть, посмотреть в глаза президенту России и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед и прекратить эту жестокую войну,

– сказала Кэролайн Левитт.

Она добавила, что одной из черт стиля ведения переговоров Трампа заключается в том, что он не афиширует шаги, которые собирается делать. По ее словам, он располагает "множеством инструментов", которые можно было бы использовать при необходимости.

"Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры – это его основной способ положить конец этой войне. И именно это он стремится сделать завтра. Но, безусловно, есть санкции и много других мер, которые президент мог бы использовать, если ему придется. Не то чтобы он хотел, он готов", – сказала Левитт.

Она также сообщила, что по итогам саммита 15 августа на Аляске оба президента дадут пресс-конференцию.

К слову, ранее в ЦПД предостерегли, что Путин на встречу с Трампом готовит "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина – "искусственная страна".