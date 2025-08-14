15 серпня на Алясці планується зустріч Путіна і Трампа. У Білому домі кажуть, що американський президент хоче подивитися російському диктатору в очі та спробувати зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт в ефірі FoxNews.

Чого добивається Трамп зустріччю з Путіним?

У Білому домі кажуть, що Трамп хоче випробувати всі варіанти припинення російської агресії.

Президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного розв'язання... Він хоче сісти, подивитися в очі президенту Росії та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед і припинити цю жорстоку війну,

– сказала Керолайн Левітт.

Вона додала, що одна з ознак стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він не афішує кроки, які збирається робити. За її словами, він має у своєму розпорядженні безліч інструментів, які можна було б використати за потреби.

"Але він завжди казав, що дипломатія та переговори – це його основний спосіб покласти край цій війні. І саме це він прагне зробити завтра. Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент міг би використати, якщо йому доведеться. Не те щоб він хотів, він готовий", – сказала Левітт.

Вона також повідомила, що за підсумками саміту 15 серпня на Алясці обидва президенти дадуть пресконференцію.

До речі, раніше в ЦПД застерегли, що Путін на зустріч із Трампом готує "історичні матеріали", щоб довести, що Україна – "штучна країна".