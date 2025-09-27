Во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп поддержал удары по России в ответ на атаки по нашей энергетике. Может говориться о ракетах ATACMS и системах HIMARS.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло. По его словам, поставки этого оружия давали Украине преимущества.

К теме Трамп поддержал ответные атаки по энергетике, – Зеленский

"Может говориться о ATACMS, HIMARS. Напомню, что первые системы HIMARS, которых у нас было едва полтора десятка, действительно остановили наступательные действия россиян в 2022 году. Это отмечали и российские пропагандисты, и оппозиционные россияне, которые сидят за рубежом. Поэтому поставки этого оружия давали нам конкретные преимущества", – сказал он.

У США есть такие возможности

Дмитрий Жмайло отметил, что Курский плацдарм держался до тех пор, пока ВСУ имели это дальнобойное оружие. Ведь так наши бойцы могли зачищать логистику врага вокруг. Они системно уничтожали командные пункты, штабы, склады боеприпасов и скопления топливозаправщиков.

Все это оружие есть. Американцам пока ничего не угрожает в военном плане. Поэтому можно было бы передать и потом за эти средства законтрактовать для своих нужд производство необходимых боеприпасов,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время Россия пугает тактическим ядерным ударом. Однако если бы оккупанты имели такую возможность, то давно уже сделали бы это. Вероятно, Дональд Трамп тоже это понимает. Поэтому Украина нуждается в этой поддержке, которая помогла бы нам хотя бы заложить фундамент для стабилизации текущей линии боевого соприкосновения.

