Дональд Трамп во время телефонного разговора назвал Александра Лукашенко "сильным лидером" и добавил, что ожидает с ним встречи. К сожалению, у президента США нет страха потерять политический рейтинг из-за таких высказываний.

Такое мнение в эфире 24 Канала политолог Валерий Дымов, добавив, что еще во время первой каденции Трамп позволял себе различные высказывания в сторону мировых лидеров. Например, когда-то он резко критиковал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Почему Трамп сделал комплимент Лукашенко?

Интересно, что когда Трамп и Ким Чен Ын наконец встретились, то президент США охарактеризовал встречу как "замечательную", а северокорейского диктатора назвал "нормальным человеком, которого он уважает".

Сегодня Трамп так же делает вещи, которые вызывают удивление. Например, он встречается с Путиным на Аляске, продолжает убеждать, что у него украли победу в 2020 году. Американский лидер даже позволяет себе угрожать иностранным журналистам за резкие вопросы.

Теперь он сказал, что Лукашенко "мощный парень". Конечно, белорусскому диктатору это понравилось, но никому больше. Его мало кто знает в США,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Возникает вопрос, чем Лукашенко ответит на этот комплимент. Как известно, в белорусских тюрьмах находятся тысячи политзаключенных. Возможно, Трамп хочет получить очередную "победу" и показать освобождение кого-то из этих людей.

Понятно, что Лукашенко должен ответить за то, что с его территории заходили войска и запускали ракеты по Украине. Стоит понимать, что белорусское население сейчас находится в заложниках обстоятельств. Люди понимают, что после поражения России они будут нести ответственность за то, что делали.

"Белорусы знают, что однозначно будут отвечать. Поэтому они определенным образом терпят своего диктатора", – подытожил политолог.

Что известно о разговоре Трампа и Лукашенко?