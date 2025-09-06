Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Он предположил, что Трамп таким образом через Беларусь надеется ослабить Россию.

Сможет ли Трамп оторвать Беларусь от России?

Беларусь – вассал России, находится в зависимости от нее. Для Путина эта страна имеет важное значение в контексте предоставления своей территории для размещения там российских милитаризованных систем (ракет, РЛС, авиации). Эксперт-международник отметил, что Минск дает возможность Москве быть ближе к границам Европейского Союза, стран НАТО.

"Трамп надеется, что сможет убедить Лукашенко не быть в тесной связке с Россией. На самом деле достичь этого будет слишком трудно", – убежден Желиховский.

Он напомнил, что в этом году спецпредставитель американского лидера Кит Келлог приезжал в Беларусь. Как следствие – он освободил некоторых политзаключенных и других лиц, которые находились в застенках режима Лукашенко. Однако белорусский диктатор в дальнейшем остается союзником Путина.

Он продолжает выполнять роль пугала в центре Европы. К сожалению, это будет продолжаться в дальнейшем,

– считает Желиховский.

Кандидат политических наук высказал мнение, что Трамп предпочел бы предложить Беларуси что-то очень интересное, например, в рамках торговых или энергетических аспектов, чтобы оторвать ее от России, а также уменьшить ее сотрудничество с Китаем. Цель – ослабить КНР, особенно на фоне того, Пекин сейчас наращивает сотрудничество в различных форматах.

Однако Беларусь сегодня входит в формат ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), имеет тесные взаимоотношения с Китаем и на двусторонней основе. Пока что, по мнению эксперта-международника, Лукашенко это экономически выгодно, хотя за отношениями этих двух стран пристально следит Россия.

Пока Москва позволяет Минску иметь тесные отношения с восточными государствами, это будет происходить в дальнейшем, несмотря на потуги, которые может осуществлять Трамп,

– озвучил кандидат политических наук.

Желиховский сомневается, что у американского лидера в этом направлении что-то получится. Как бы он не хвалил Лукашенко, однако это вряд ли даст результат. Хотя, по его словам, есть еще надежда, что белорусский диктатор если не отойдет от России, то хотя бы как-то сможет повлиять в контексте прекращения боевых действий в Украине. Ведь, как напомнил эксперт-международник, в свое время Беларусь была площадкой для подписания минских соглашений.

"Сработает ли это все – у меня есть сомнения, потому что сейчас ставки слишком высоки. Поэтому Беларусь вряд ли может сыграть весомую роль", – подытожил Желиховский.

