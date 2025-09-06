Дональд Трамп під час телефонної розмови назвав Олександра Лукашенка "сильним лідером" і додав, що очікує з ним зустрічі. На жаль, у президента США не має страху втратити політичний рейтинг через такі висловлювання.

Таку думку в ефірі 24 Каналу політолог Валерій Димов, додавши, що ще під час першої каденції Трамп дозволяв собі різні висловлювання у бік світових лідерів. Наприклад, колись він різко критикував лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Чому Трамп зробив комплімент Лукашенку?

Цікаво, що коли Трамп і Кім Чен Ин нарешті зустрілися, то президент США схарактеризував зустріч як "чудову", а північнокорейського диктатора назвав "нормальним чоловіком, якого він поважає".

Сьогодні Трамп так само робить речі, які викликають подив. Наприклад, він зустрічається з Путіним на Алясці, продовжує переконувати, що у нього вкрали перемогу у 2020 році. Американський лідер навіть дозволяє собі погрожувати іноземним журналістам за різкі запитання.

Тепер він сказав, що Лукашенко "потужний хлопець". Звісно, білоруському диктатору це сподобалося, але нікому більше. Його мало хто знає у США,

– підкреслив Валерій Димов.

Виникає питання, чим Лукашенко відповість на цей комплімент. Як відомо, у білоруських тюрмах перебувають тисячі політв'язнів. Можливо, Трамп хоче отримати чергову "перемогу" і показати звільнення когось з цих людей.

Зрозуміло, що Лукашенко має відповісти за те, що з його території заходили війська та запускали ракети по Україні. Варто розуміти, що білоруське населення зараз перебуває у заручниках обставин. Люди розуміють, що після поразки Росії вони нестимуть відповідальність за те, що робили.

"Білоруси знають, що однозначно відповідатимуть. Тому вони у певний спосіб толерують свого диктатора", – підсумував політолог.

Що відомо про розмову Трампа і Лукашенка?