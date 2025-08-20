Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що сказав президент Білорусі щодо перемовин Путіна і Зеленського?

Мінськ пропонує організувати зустріч президентів, якщо це "буде потрібно". Як зазначила речниця білоруського президента Наталія Ейсмонт, Лукашенко каже, що готовий бути посередником та організувати зустріч, але не наполягає на цьому.

Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці – ми готові організувати будь-яку зустріч,

– розповіла Ейсмонт.

Олександр Лукашенко раніше провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однак лідери не говорили про організацію зустрічі Зеленського і Путіна.

Генерал армії Микола Маломуж у коментарі 24 Каналу розповів, що ймовірною точкою зустрічі президентів є міста Туреччини, а також Дубаї, Женева чи Мінськ.

Що відомо про зустріч Зеленського і Путіна та де вона може пройти?

Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським в Білому домі телефонував Володимиру Путіну. Після цих розмов американський президент оголосив, що Вашингтон готуватиме зустріч лідерів України та Росії.

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, його сторона підтримує ідею проведення цієї зустрічі, аби врегулювати український конфлікт. Путін розповів, що бажає спочатку зустрітися з Володимиром Зеленським сам на сам.

Після такої заяви країни почали пропонувати свої майданчики для зустрічі президентів. Так прийняти переговори зголосилася Угорщина. Хоча в Польщі вважають, що варто обрати інший майданчик, адже був негативний досвід після зустрічі президентів у Будапешті в 1994 році.

Також прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер запропонував провести переговори у Відні. Він заявив, що зв'яжеться з Міжнародним кримінальним судом, аби забезпечити безпечну участь Путіна.

До слова, британсько-українська дослідниця Орися Луцевич говорить, що Володимир Путін насправді не готовий до зустрічі з Путіним, адже для очільника Кремля це означатиме визнати провал і втрату довіри росіян.