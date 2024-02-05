Трамп не хочет терять козырь против Байдена: при чем здесь Украина

Американцы представили новый компромиссный законопроект о помощи Украине. Военная помощь на месте и это самое важное.

Вины Украины в этом нет

Помощь бюджета уменьшилась и теперь составляет почти 8 миллиардов долларов против почти 12 миллиардов долларов, то есть уменьшилась на 4 миллиарда долларов.

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Это 10% от всей внешней помощи на 2024 год, которую мы планируем получить. Неприятно, но не катастрофически. Принятие этого пакета было бы положительной новостью для Украины. Проголосуют ли за него? Не факт.

Дональд Трамп саботирует и этот законопроект, а потому провести его через две палаты в США будет очень трудно. Джонсон из палаты представителей так и не стал Джонсонюком и следует четко в фарватере Дональда Трампа, то есть его политических интересов.

Есть ли в этом вина Украины и наших проблем с коррупцией и политическими качелями? Нет. Это исключительно результат политики и политиканства в США накануне выборов президента. Чтобы не делала Украина, мы бы не могли повлиять на это.

Почему Трамп против? Просто потому, что ему не надо решения проблемы миграции до президентских выборов в ноябре. Потому что это его главное оружие против Джо Байдена. Тем более, что эта проблема волнует многих американцев. На фоне замечательной экономической динамики в США, где ждали рецессию, а получился сильный экономический рост и самый большой прирост рабочих мест за историю, терять такой козырь для оппортуниста Трампа было бы неуместно.

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Удастся ли отвязать помощь Украине от проблемы миграции? Будем на это надеяться. Это увеличит шансы того, что Трамп наконец перестанет саботировать помощь Украине.

Не все процессы в мире связаны с Украиной

Ситуация с американской помощью тождественна ситуации с инвестициями в Украину во время войны. Их не будет. Влияет ли на это коррупция? Нет. Просто потому, что неважно, есть коррупция или нет в той стране, в которую вы и так не инвестируете из-за войны. Закончится война, коррупция снова будет на всех радарах, как и отсутствие верховенства права.

Пока это вторично как для внешних инвесторов, так и для украинского бизнеса, который испытывает большее давление силовиков, но во всех опросах отмечает, что главными проблемами являются вопросы безопасности, отсутствия рабочих рук, а уже потом, на последнем месте, коррупция.

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Так же и с американской помощью. Не важно, что происходит в Украине, потому что для американских политиков их выборы значительно важнее. Мы можем считать это не справедливым, но это наши проблемы.

Значит ли это, что с коррупцией не надо бороться? Конечно, что нет. Надо. Просто не все процессы в мире связаны с Украиной. Даже если они на нас влияют. Не для всех в мире Украина является центром вселенной.

Что остается Украине? Делать то, что надо. Не делать глупостей и наконец отказаться от популизма, которые могут осложнить наше положение. Последнее, к сожалению, кажется фантастическим. Среди глупостей и популизма мы до сих пор в лидерах.