Трамп заявил о своих намерениях провести трехсторонний саммит с участием Путина. Сделать это он хочет "очень скоро" – стала известна предварительная дата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Когда может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина?

Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что Трамп уже сообщил о своих планах украинскому и другим европейским лидерам, в частности, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также главам НАТО и Еврокомиссии. Произошло это во время телефонного разговора.

Предварительно, трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Путина и Трампа может пройти в пятницу, 22 августа.

Между тем сам российский диктатор публично не обязывался проводить такой саммит.

К слову, в понедельник, 18 августа, Трамп должен встретиться с президентом Зеленским в Вашингтоне. Он также пригласил туда европейских лидеров.

Какие требования Путин озвучил Трампу по Украине?

Трамп также сообщил Зеленскому и европейским лидерам, какие требования Путин выдвинул на саммите.

В частности, Путин хочет получить весь Донбасс в обмен на замораживание боевых действий в Запорожье и Херсонской области. В то же время он просил признать все оккупированные территории российскими.

Отдельно Трамп отметил, что мир в Украине может наступить очень быстро при условии, что Украина отдаст Донбасс России.

Также среди требований российского диктатора – официальный статус русского языка в Украине и гарантии безопасности для РПЦ.