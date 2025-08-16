Трамп заявив про свої наміри провести тристоронній саміт за участі Путіна. Зробити це він хоче "дуже скоро" – стала відома попередня дата.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

Коли може пройти зустріч Трампа, Зеленського та Путіна?

Видання, посилаючись на джерела, зазначає, що Трамп уже повідомив про свої плани українського та інших європейських лідерів. Сталося це під час телефонної розмови.

Попередньо, тристороння зустріч за участі Зеленського, Путіна та Трампа може пройти у п'ятницю, 22 серпня.

Тим часом сам російський диктатор публічно не зобов'язувався проводити такий саміт.

До слова, у понеділок, 18 серпня, Трамп має зустрітися з президентом Зеленським у Вашингтоні.