Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться 15 августа на Аляске, чтобы обсудить прежде всего вопрос окончания войны в Украине. Также президент США заявлял, что одним из условий возможных договоренностей может быть якобы "обмен территориями".

Владимир Зеленский, комментируя возможные территориальные уступки со стороны Украины, подчеркнул, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, почему сценарий "обмена территориями" невыгоден прежде всего России.

Читайте также Трамп заявил, что Зеленский должен быть готовым "подписать что-то"

Почему Трамп продвигает идею "обмена территориями"?

Гетьман отметил, что заявления о возможных территориальных уступках невозможно воспринимать.

Мы не будем обменивать украинские территории. Это – бред. Это не план остановки войны. Есть еще более простой план – капитуляция. Мы не собираемся на это идти,

– подчеркнул он.

Также даже если такие планы попытаются реализоваться, то, по его мнению, как ни странно, на стороне Украины может оказаться именно Россия.

Кремль точно не будет принимать эти планы. В конституции России оккупированные украинские территории указаны российскими. Поэтому на их обмен Путин не может пойти, ведь тогда он не выдержит давления внутри России,

– считает майор запаса.

Тогда, по мнению Гетьмана, главу Кремля свергнет российская политическая элита.

Поэтому, вероятно, никакого обмена территориями не произойдет. Россиянам нужны эти разговоры исключительно для того, чтобы тянуть время. Они, по его словам, не хотят жестко поссориться с США или непосредственно с Трампом. Поэтому и будут рассказывать, что "стремятся к миру".

Однако Украине не надо на это идти. Это не путь к миру. Это путь для того, чтобы помочь Трампу понравиться собственным избирателям, чтобы он рассказывал о том, что останавливает войны и получил Нобелевскую премию,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Поэтому Украине необходимо держать свою позицию и напоминать о том, что нам обещали гарантии безопасности. Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что Украине не надо было отдавать ядерное оружие в обмен на Будапештский меморандум. Также президент Украины отмечал, что в случае торможения процесса вступления нашей страны в НАТО, Киев должен защищаться от российской агрессии, и для этого нужно ядерное оружие.

Мощные страны мира нам гарантировали безопасность, чтобы мы отдали то, чем могли бы обороняться. Нас фактически разоружили, и теперь мы говорим: "На нас напали, так защищайте нас". А нам отвечают, что не могут, что надо подумать, об "обмене территориями". Тогда мы вернем ядерное оружие,

– отметил Алексей Гетьман.

Майор запаса отметил, что Украине хватит 10 соответствующих ракет, которые могут долететь до любой точки на европейской части территории России, и это будет фактором сдерживания.

Напомним, что Дональд Трамп отвечая на вопрос, возможен ли в соглашении о завершении войны в Украине "обмен территориями", сказал, что этот аспект рассматривается. Он заявил о вероятности "возвращение части территории, а часть – обменять" и добавил, что это "во благо".