Дональд Трамп та Володимир Путін мають зустрітися 15 серпня на Алясці, щоб обговорити насамперед питання закінчення війни в Україні. Також президент США заявляв, що однією з умов можливих домовленостей може бути нібито "обмін територіями".

Володимир Зеленський, коментуючи можливі територіальні поступки з боку України, наголосив, що "дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, чому сценарій "обміну територіями" невигідний насамперед Росії.

Чому Трамп просуває ідею "обміну територіями"?

Гетьман зауважив, що заяви про можливі територіальні поступки неможливо сприймати.

Ми не будемо обмінювати українські території. Це – маячня. Це не план зупинки війни. Є ще простіший план – капітуляція. Ми не збираємося на це йти,

– підкреслив він.

Також навіть якщо такі плани спробують реалізуватися, то, на його думку, як не дивно, на боці України може опинитися саме Росія.

Кремль точно не прийматиме ці плани. В конституції Росії окуповані українські території зазначені російськими. Тому на їх обмін Путін не може піти, адже тоді він не витримає тиску всередині Росії,

– вважає майор запасу.

Тоді, на думку Гетьмана, очільника Кремля повалить російська політична еліта.

Тому, імовірно, жодного обміну територіями не відбудеться. Росіянам потрібні ці балачки виключно для того, щоб тягнути час. Вони, за його словами, не хочуть жорстко посваритися із США чи безпосередньо з Трампом. Тому й розповідатимуть, що "прагнуть миру".

Проте Україні не треба на це йти. Це не шлях до миру. Це шлях для того, щоби допомогти Трампу сподобатись власним виборцям, щоб він розповідав про те, що зупиняє війни і отримав Нобелівську премію,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

Тому Україні необхідно тримати свою позицію і нагадувати про те, що нам обіцяли гарантії безпеки. Раніше Володимир Зеленський говорив про те, що Україні не треба було віддавати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум. Також президент України наголошував, що у разі гальмування процесу вступу нашої країни до НАТО, Київ має захищатися від російської агресії, і для цього потрібна ядерна зброя.

Потужні країни світу нам гарантували безпеку, щоб ми віддали те, чим могли б оборонятися. Нас фактично роззброїли, і тепер ми говоримо: "На нас напали, так захищайте нас". А нас відповідають, що не можуть, що треба подумати, про "обмін територіями". Тоді ми повернемо ядерну зброю,

– зауважив Олексій Гетьман.

Майор запасу зазначив, що Україні вистачить 10 відповідних ракет, які можуть долетіти до будь-якої точки на європейській частині території Росії, і це буде фактором стримування.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відповідаючи на питання, чи в угоді про завершення війни в Україні можливий "обмін територіями", сказав, що цей аспект розглядається. Він заявив про імовірність "повернення частини території, а частину – обміняти" та додав, що це "на благо".