А також відповів, чи планує зустрітися з ним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа, яку цитує Clash Report.

Дивіться також Час від часу виникатимуть різні варіанти: де все ж може відбутись зустріч Путіна та Трампа

Що сказав Трамп про Зеленського?

На думку американського лідера, Зеленський має показати готовність "підписати щось". Однак Трамп не уточнив, про який документ йдеться.

Він також відповів на запитання, чи може за кілька тижнів відбутися його зустріч з Путіним та Зеленським. Трамп вважає, що такий шанс існує.

Окрім цього, він висловився щодо майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За попередніми даними, вона запланована на кінець наступного тижня. Трамп сказав, що місце її проведення буде "дуже популярним".

Глава Білого дому також зауважив, що не вважає зустріч останнім шансом для Росії, і підкреслив, що Путін також зацікавлений у ній. За його словами, очільник Кремля хоче зустрітися якомога швидше.