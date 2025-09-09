Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России и наказания Владимира Путина. Возможно, он имеет в виду 25% пошлин для Индии, которые хотели увеличить до 35%.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, все ожидают действий от американцев.

"Возможно, он имеет в виду 25% пошлин для Индии, которые хотели увеличить до 35% и так далее. Если он хочет ввести второй этап санкций, то может это сделать. Потому что все ожидают действий", – сказал он.

Какие инструменты для давления имеет Трамп?

Михаил Подоляк отметил, что Россия демонстративно отказывается от любых договоренностей с США или готовности идти на них, игнорирует все инициативы. У американцев есть достаточно инструментов, которые можно использовать относительно Кремля.

Есть два типа инструментов. Первый – это существенное наращивание милитарных поставок в Европу в целом. У европейцев есть понимание, что оружие надо не забрасывать на склады, а передавать Украине в тех или иных форматах.

США могут передавать гораздо больше оружия здесь и сейчас. Особенно все, что касается систем противоракетной обороны или ракетных систем, которые позволят масштабировать удары по территории России. Это первое, что должен сделать Трамп. То есть передавать гораздо больше и быстрее оружие в Европу,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, это санкции. В частности, пошлины 25% против Индии. Однако ключевой фактор санкционного давления – это Китай, на него надо накладывать пошлины. Нужно говорить, сколько и чего Китай сегодня предоставляет России, почему оккупанты еще имеют ресурсы для продолжения войны.

Важно, чтобы все наложили существенные ограничения на торговлю со странами, которые позволяют России финансировать войну, отметил советник председателя ОПУ. Ведь Путин не хочет останавливать войну. Поэтому нужно оказывать гораздо более существенное давление, чем на данный момент.

