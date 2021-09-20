Тревога не сработала и никаких сообщений не было, – студенты рассказали о стрельбе в Перми

В Пермском университете утром 20 сентября неизвестный устроил стрельбу. Студенты рассказали, что на территорию вуза может попасть любой желающий, так как вход свободный.

Объявления тревоги не было

Студенты Пермского государственного университета рассказали, что когда нападавший начал стрелять, объявление тревоги не сработало. Сообщений о стрельбе не было и на местном радио.

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Студенты присылали сообщения о стрельбе друг другу. Получали они их во время пар.

Все напугались, начали что-то делать. Сначала мы заставили партами двери в аудиторию, потому что они не закрывались изнутри. Потом преподаватель сказал, что мы можем попытаться убежать, пока есть возможность. Мы быстро собрали вещи и выбежали из западного корпуса,

– рассказала студентка.

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Также известно, что вход на территорию университета свободный, поэтому любой мог зайти внутрь. Вероятно, именно охранник стал первой жертвой стрелка.

Группа студента Льва Зенкова во время стрельбы тоже забаррикадировалась в аудитории. "Мы ждали того, что будет", – рассказал парень телеканалу "112".

"Я вышел за кофе и прямо на него. Закрылся внутри, а он шмальнул в дверь", – поделился другой студент.



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В сети также опубликовали щемящее видео отца с дочкой. Девушке удалось выбраться с территории вуза целой. На улице возле университета ее встретил отец и начал успокаивать.

"Все, успокойся. Все хорошо", – он прижимал ее и целовал в голову. Студентка в то время плакала.

Смотрите видео встречи отца и дочери возле Пермского университета:

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