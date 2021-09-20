Тривога не спрацювала і ніяких повідомлень не було, – студенти розповіли про стрілянину у Пермі

У Пермському університеті зранку 20 вересня невідомий влаштував стрілянину. Студенти розповіли, що на територію вишу може потрапити будь-хто, адже вхід вільний.

Оголошення тривоги не було

Студенти Пермського державного університету розповіли, що коли нападник почав стріляти, оголошення тривоги не спрацювало. Повідомлень про стрілянину не було й на місцевому радіо.

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Студенти надсилали повідомлення про стрілянину одні одним. Отримували вони їх під час пар.

Всі налякалися, почали щось робити. Спершу ми заставили партами двері в аудиторію, бо вони не закривалися зсередини. Потім викладач сказав, що ми можемо спробувати втекти, поки є можливість. Ми швидко зібрали речі та вибігли із західного корпусу,

– розповіла студентка.

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Також відомо, що вхід на територію університету вільний, тому будь-хто міг зайти всередину. Ймовірно, саме охоронець став першою жертвою стрілка.

Група студента Лева Зенкова під час стрілянини також забарикадувалася в аудиторії. "Ми чекали на те, що буде", – розповів хлопець телеканалу "112".

"Я вийшов за кавою і просто на нього. Зачинився всередині, а він шмальнув у двері", – поділився інший студент.



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У мережі також опублікували щемливе відео батька з донькою. Дівчині вдалося вибратися з території вишу цілою. На вулиці біля університету її зустрів батько та почав заспокоювати.

"Все, заспокойся. Все добре", – він пригортав її та цілував у голову. Студентка у той час плакала.

Дивіться відео зустрічі батька та доньки біля Пермського університету:

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