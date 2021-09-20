Тривога не спрацювала і ніяких повідомлень не було, – студенти розповіли про стрілянину у Пермі
Джерело:телеграм-канал Mash
У Пермському університеті зранку 20 вересня невідомий влаштував стрілянину. Студенти розповіли, що на територію вишу може потрапити будь-хто, адже вхід вільний.
Оголошення тривоги не було
Студенти Пермського державного університету розповіли, що коли нападник почав стріляти, оголошення тривоги не спрацювало. Повідомлень про стрілянину не було й на місцевому радіо.
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Студенти надсилали повідомлення про стрілянину одні одним. Отримували вони їх під час пар.
Всі налякалися, почали щось робити. Спершу ми заставили партами двері в аудиторію, бо вони не закривалися зсередини. Потім викладач сказав, що ми можемо спробувати втекти, поки є можливість. Ми швидко зібрали речі та вибігли із західного корпусу,
– розповіла студентка.
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Також відомо, що вхід на територію університету вільний, тому будь-хто міг зайти всередину. Ймовірно, саме охоронець став першою жертвою стрілка.
Група студента Лева Зенкова під час стрілянини також забарикадувалася в аудиторії. "Ми чекали на те, що буде", – розповів хлопець телеканалу "112".
"Я вийшов за кавою і просто на нього. Зачинився всередині, а він шмальнув у двері", – поділився інший студент.
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У мережі також опублікували щемливе відео батька з донькою. Дівчині вдалося вибратися з території вишу цілою. На вулиці біля університету її зустрів батько та почав заспокоювати.
"Все, заспокойся. Все добре", – він пригортав її та цілував у голову. Студентка у той час плакала.
Дивіться відео зустрічі батька та доньки біля Пермського університету:
Деталі стрілянини у Росії
- Зранку 20 вересня невідомий зайшов на територію університету та почав стріляти.
- Наразі відомо про 8 загиблих та ще щонайменше 24 постраждалих. У 19 з них – вогнепальні поранення.
- За даними ЗМІ, стріляв 18-річний Тимур Бекмансуров. Під час затримання його сильно поранили. За даними слідчого комітету Росії, наразі нападник перебуває у лікарні у важкому стані.