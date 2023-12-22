Три вызова в вопросе свободы слова

Верховная Рада 247 голосами "за" избрала мою кандидатуру на должность председателя комитета по свободе слова. Благодарен коллегам за доверие и буду защищать права журналистов во главе комитета, который исторически оппозиционен. В колонке для сайта 24 Канала рассказываю о главных вызовах в вопросе свободы слова прямо сейчас.

Первые часы после назначения на пост председателя комитета по вопросам свободы слова поздравления поступали с бешеной скоростью. Действительно радуюсь той поддержке, которую получил от коллег с парламента, журналистского круга и просто друзей, которые были и остаются проактивной частью украинского населения.

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Но в то же время я понимаю, что такая поддержка и высокие ожидания – это высокий уровень ответственности. Свобода слова во время войны остается сложным вопросом. С одной стороны, есть телемарафон. Большая государственная структура, к объективности и журналистским стандартам которой очевидно есть вопрос, на чем я неоднократно делал акцент.

С другой же стороны, как парламентарий я могу заверить: нет никаких запретов, чтобы высказывать то или иное мнение в свободных медиа. И это радует, ведь свобода мнений важна для Украины, которая уже давно стучит в дверь Европейского Союза.

Сейчас сфокусируюсь на трех приоритетных задачах в направлении поддержки свободы слова в Украине.

Освещение войны должно быть украинским для мира и для нас

В ходе одной из встреч на новой позиции выяснил не очень приятный факт: международные СМИ постоянно сокращают свой штат в Украине. Следовательно, например, представительство CNN у нас за последнее время уменьшилось в два раза. Гипотетически можно было бы объяснить это уменьшением интереса западной аудитории к войне, однако на то есть другие более объективные причины.

К примеру, освобождение Херсона в 2022 году проявило проблему аккредитации представителей медиа. Кому-то предоставили возможность освещать освобожденный город, кому-то нет. Кто-то из журналистов имел возможность показать радость херсонцев от встречи с ВСУ, а кто-то публично возмущался тем, что такой возможности ему не предоставили.

Поэтому необходима прозрачная коммуникация между властью и медиа: должно быть четкое понимание, что можно освещать, а что нет. Если человеку отказывают в доступе к информации – на это должна быть причина.

Полностью разделяю принципы информационной безопасности в условиях войны. Наши защитники и их слово – в приоритете. Но при этом отмечу: именно Украина должна диктовать, как освещать нашу войну. Если мы не будем давать доступ ведущим медиа к линии столкновения, информация все равно будет появляться. Но источниками этой информации могут стать анонимные телеграм-каналы с российскими корнями.

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Поэтому в этом вопросе следует искать баланс между информационной безопасностью и возможностью широко освещать события на фронте. Но то, что иностранные СМИ сокращают свой штат в Украине – это четкий маркер того, что с этим нужно работать и предоставлять журналистам больше возможностей работать в зоне боевых действий.

Защита прав журналистов

Весь мир восхищается работой украинских журналистов-расследователей. Заслуживает уважения то, как разоблачали чиновников на коррупции и договорняках, когда давление со стороны правоохранительных органов было бешеным. Я хочу, чтобы медийщики чувствовали себя максимально свободно, а любая попытка помешать их деятельности очень пугала потенциального нарушителя.

Последний скандал, когда какой-то неидентифицированный мужчина в черном толкает Михаила Ткача, ведущего съемку – недопустим. Никто не имеет права препятствовать журналистской деятельности, но это все равно происходит. Важно обеспечить защиту прав медийщиков.

Важна не только физическая, но и юридическая защита. Мне известно об определенной коллизии. Если кто-то повреждает технику телеканала – юристы этого медиа имеют хорошие шансы на возмещение потерь. Если же говорится о нанесенных потерях журналисту – у медиа, к сожалению, нет полномочий отстаивать интересы своего работника в суде. Это лишает возможности использовать хороший юридический ресурс и оставляет медийщика один на один с проблемой.

Такие случаи не раз случались, когда РПЦшные попы препятствовали деятельности журналистов. Мы должны искать механизмы урегулирования этого вопроса.

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Журналисты в плену

К сожалению, этот вопрос редко поднимается, но он критический с точки зрения прав человека. Мне известно о случаях, когда российские оккупанты брали в плен журналистов, которые физически никак не могли сопротивляться, но почему-то были расценены как потенциальная угроза. В настоящее время десятки украинских медийщиков продолжают находиться под контролем российских органов.

На уровне парламента этот вопрос за полтора года полномасштабной войны практически не поднимался, и это печально. Будем искать пути возвращения украинских медийщиков на подконтрольную нам территорию. Будем привлекать юристов-международников. Журналисты имеют специальный статус людей, защищенных профессиональной деятельностью.

Мы должны использовать международную практику по освобождению журналистов. И если в медиасреде есть очень хорошие партнеры, которые контролируют эти вопросы, то на политическом уровне будем максимально эти вопросы поднимать.

Сначала – анализ

Реактивных реформ и отмены телемарафона обещать не буду. Прежде должен выполнить анализ. У меня уже было несколько бесед с главными редакторами ведущих СМИ и медиаэкспертами. И продолжу встречаться со специалистами этой сферы, чтобы понять острейшие проблемы. Вижу тенденцию, что среди ключевых проблем медийщики указывают на защиту прав журналистов и доступ к информации. Со своей стороны буду адвокатировать эти вопросы на государственном уровне.