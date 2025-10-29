Стало неожиданностью: Труханов отреагировал на обвинения в убийстве 9 человек

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности. Он заявил, что это стало для него неожиданностью.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Геннадия Труханова для Суспильного.

Смотрите также Паспорт России, бандитское прошлое и экс-пособник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы

Как отреагировал Труханов?

Геннадий Труханов заявил, что подозрение в служебной халатности, объявленное ему после гибели девяти человек во время непогоды, стало для него неожиданностью.

Он заверил, что городской совет якобы работал по минутам и предупреждал население о ливне. Экс-мэр назвал трагедию стихийным бедствием и заявил, что городские власти не могли предотвратить последствия, ведь сообщение от гидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.

Труханов добавил, что проблемы с водоотводом катастрофические и требуют миллиардов гривен для решения, а также пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.

В чем обвиняют экс-мэра Одессы?