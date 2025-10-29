Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Геннадия Труханова для Суспильного.
Смотрите также Паспорт России, бандитское прошлое и экс-пособник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы
Как отреагировал Труханов?
Геннадий Труханов заявил, что подозрение в служебной халатности, объявленное ему после гибели девяти человек во время непогоды, стало для него неожиданностью.
Он заверил, что городской совет якобы работал по минутам и предупреждал население о ливне. Экс-мэр назвал трагедию стихийным бедствием и заявил, что городские власти не могли предотвратить последствия, ведь сообщение от гидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.
Труханов добавил, что проблемы с водоотводом катастрофические и требуют миллиардов гривен для решения, а также пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.
В чем обвиняют экс-мэра Одессы?
Напомним, экс-мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время непогоды, которая привела к гибели по меньшей мере 9 человек.
Считается, что Геннадий Труханов, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия могут быть причастны к халатности, из-за которой система водоотведения Одессы была неподготовленной к стихии. За это каждому фигуранту грозит до 8 лет заключения.
На сетях не провели ремонт, а в день трагедии, 30 сентября, городской голова даже не организовал оповещение об угрозе чрезвычайной ситуации и не подготовил к этому органы управления гражданской защиты.