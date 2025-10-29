Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Геннадія Труханова для Суспільного.

Як відреагував Труханов?

Геннадій Труханов заявив, що підозра у службовій недбалості, оголошена йому після загибелі дев'яти людей під час негоди, стала для нього несподіванкою.

Він запевнив, що міська рада нібито працювала по хвилинах і попереджала населення про зливу. Ексмер назвав трагедію стихійним лихом і заявив, що міська влада не могла запобігти наслідкам, адже повідомлення від гідрометцентру надійшло о 19:00, коли люди вже загинули.

Труханов додав, що проблеми з водовідведенням катастрофічні й потребують мільярдів гривень для вирішення, а також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб.

У чому звинувачують ексмера Одеси?