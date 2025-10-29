Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Геннадія Труханова для Суспільного.
Як відреагував Труханов?
Геннадій Труханов заявив, що підозра у службовій недбалості, оголошена йому після загибелі дев'яти людей під час негоди, стала для нього несподіванкою.
Він запевнив, що міська рада нібито працювала по хвилинах і попереджала населення про зливу. Ексмер назвав трагедію стихійним лихом і заявив, що міська влада не могла запобігти наслідкам, адже повідомлення від гідрометцентру надійшло о 19:00, коли люди вже загинули.
Труханов додав, що проблеми з водовідведенням катастрофічні й потребують мільярдів гривень для вирішення, а також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб.
У чому звинувачують ексмера Одеси?
Нагадаємо, ексмеру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час негоди, яка призвела до загибелі щонайменше 9 людей.
Вважається, що Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства можуть бути причетні до недбалості, через яку система водовідведення Одеси була непідготовленою до стихії. За це кожному фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення.
На мережах не провели ремонт, а в день трагедії, 30 вересня, міський голова навіть не організував сповіщення про загрозу надзвичайної ситуації та не підготував до цього органи управління цивільного захисту.