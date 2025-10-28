Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, УП та телеграм-канал Сергія Стерненка.

Що відомо про вручення підозри Труханову?

Про те, що Геннадію Труханову ввечері 28 жовтня вручили підозру Суспільному повідомили обізнані джерела.

Згодом "Українська правда" з посиланням на свої джерела уточнила, що ексмеру Одеси вручили підозру у службовій недбалості через невжиття заходів до, під час та після негоди, яка охопила місто, наприкінці вересня. Тоді внаслідок негоди загинули щонайменше 10 людей.

Також Труханову вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.