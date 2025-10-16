Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт міської ради Одеси.

Хто обійняв посаду виконувача обов'язків мера?

У четвер, 16 жовтня, на сайті міської ради Одеси з'явилася інформація щодо виконувача обов'язків міського голови міста.

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року,

– написав Ігор Коваль.

Він змінив Геннадія Труханова, якого нещодавно позбавили українського громадянства через наявність російського паспорта.

Що сталося з Трухановим?