Хто обійняв посаду виконувача обов'язків мера?
У четвер, 16 жовтня, на сайті міської ради Одеси з'явилася інформація щодо виконувача обов'язків міського голови міста.
Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року,
– написав Ігор Коваль.
Він змінив Геннадія Труханова, якого нещодавно позбавили українського громадянства через наявність російського паспорта.
Що сталося з Трухановим?
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.
Своєю чергою, в СБУ розповіли, що станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.
На тлі цього 14 жовтня сотні мітингувальників зібралися біля мерії в Одесі, вимагаючи усунення мера Труханова та його притягнення до кримінальної відповідальності. Також Зеленський оголосив про запровадження в Одесі військової адміністрації.