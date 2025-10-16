Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт городского совета Одессы.

Кто занял должность исполняющего обязанности мэра?

В четверг, 16 октября, на сайте городского совета Одессы появилась информация о исполняющем обязанности городского головы города.

В соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине": Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года,

– написал Игорь Коваль.

Он сменил Геннадия Труханова, которого недавно лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта.

Что произошло с Трухановым?