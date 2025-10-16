Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт городского совета Одессы.
Смотрите также Я гражданин Украины: Труханов объяснил, как у него мог оказаться паспорт России
Кто занял должность исполняющего обязанности мэра?
В четверг, 16 октября, на сайте городского совета Одессы появилась информация о исполняющем обязанности городского головы города.
В соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине": Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года,
– написал Игорь Коваль.
Он сменил Геннадия Труханова, которого недавно лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта.
Что произошло с Трухановым?
Напомним, что Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова.
В свою очередь, в СБУ рассказали, что по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
На фоне этого 14 октября сотни митингующих собрались возле мэрии в Одессе, требуя устранения мэра Труханова и его привлечения к уголовной ответственности. Также Зеленский объявил о введении в Одессе военной администрации.