Об этом рассказал корреспондент 24 Канала.

Как прошла акция в Одессе?

В центре Одессы вечером собрались сотни митингующих. Они пришли к мэрии и требовали не только отстранения действующего городского голову Труханова от власти, но и привлечения его к уголовной ответственности за все, что он сделал во время своего правления.

Во время события участники узнали о решении президента Украины ввести в Одессе военную администрацию. После этого акция превратилась в народные гуляния: люди начали танцевать и петь украинские песни.

Что происходит в Одессе?