Об этом рассказал корреспондент 24 Канала.
Смотрите также Паспорт России, бандитское прошлое и экс-Экс-пособник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы
Как прошла акция в Одессе?
В центре Одессы вечером собрались сотни митингующих. Они пришли к мэрии и требовали не только отстранения действующего городского голову Труханова от власти, но и привлечения его к уголовной ответственности за все, что он сделал во время своего правления.
Митинг в центре Одессы: смотрите кадры 24 Канала
Во время события участники узнали о решении президента Украины ввести в Одессе военную администрацию. После этого акция превратилась в народные гуляния: люди начали танцевать и петь украинские песни.
Что происходит в Одессе?
Напомним, что, по данным Службы безопасности, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
В связи с этим Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова. Президент Зеленский перед этим сообщил, что руководитель СБУ Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в приграничных и прифронтовых регионах, а также на юге страны.
Также известно, что Зеленский планирует назначить руководителя военной администрации в Одессе для улучшения защиты города.