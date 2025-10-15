Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Скільки паспортів мав Труханов?

Зокрема, є виписки як з офіційних реєстрів Росії, так і численні відповіді федеральних органів на офіційні запити.

Також мер Одеси неодноразово змінював російські паспорти. Як розповів адвокат і військовослужбовець Вадим Оксюта, у Труханова було цілих три внутрішніх російських паспорти та один радянський. У 1992 році після розвалу СРСР посадовець служив у російській армії й набув громадянство Росії – цей факт чітко встановлений судом.

Труханов мав три паспорти Росії / Фото: джерела 24 Каналу

До слова, апеляційний суд Московської області у грудні 2017 року скасував рішення про визнання недійсним російського паспорта Труханова. Як наслідок, мер Одеси офіційно має громадянство Росії.

Варто також зазначити, що відмова від паспорта у будь-якому випадку не означає позбавлення громадянства.

Єдиним органом, який може скасовувати громадянство Росії – президент, або консульські установи за межами Росії. Ми стверджуємо, що Труханов має громадянство Російської Федерації,
– пояснив Вадим Оксюта.

Скільки паспортів насправді має Труханов: дивіться відео

Труханова позбавили громадянства: останні новини

  • У вівторок, 14 жовтня, в СБУ заявили, що Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Правоохоронці повідомили, що станом на зараз чинний міський голова Одеси є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресорки.

  • Згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Труханов отримав закордонний паспорт Росії.

  • Тим часом сам Труханов натякає, що його російський паспорт може бути підробкою. За словами посадовця, людина, яка нібито підписала документи з боку Росії, з 2022 року перебуває за ґратами й не працювала останні три роки.