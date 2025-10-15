Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Читайте также Паспорт России, бандитское прошлое и экс-пособник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы

Сколько паспортов имел Труханов?

В частности, есть выписки как из официальных реестров России, так и многочисленные ответы федеральных органов на официальные запросы.

Также мэр Одессы неоднократно менял российские паспорта. Как рассказал адвокат и военнослужащий Вадим Оксюта, у Труханова было целых три внутренних российских паспорта и один советский. В 1992 году после развала СССР чиновник служил в российской армии и получил гражданство России – этот факт четко установлен судом.

Труханов имел три паспорта России / Фото: источники 24 Канала

К слову, апелляционный суд Московской области в декабре 2017 года отменил решение о признании недействительным российского паспорта Труханова. Как следствие, мэр Одессы официально имеет гражданство России.

Стоит также отметить, что отказ от паспорта в любом случае не означает лишение гражданства.

Единственным органом, который может отменять гражданство России – президент, или консульские учреждения за пределами России. Мы утверждаем, что Труханов имеет гражданство Российской Федерации,

– пояснил Вадим Оксюта.

Сколько паспортов на самом деле имеет Труханов: смотрите видео

Труханова лишили гражданства: последние новости