Сколько паспортов имел Труханов?
В частности, есть выписки как из официальных реестров России, так и многочисленные ответы федеральных органов на официальные запросы.
Также мэр Одессы неоднократно менял российские паспорта. Как рассказал адвокат и военнослужащий Вадим Оксюта, у Труханова было целых три внутренних российских паспорта и один советский. В 1992 году после развала СССР чиновник служил в российской армии и получил гражданство России – этот факт четко установлен судом.
Труханов имел три паспорта России / Фото: источники 24 Канала
К слову, апелляционный суд Московской области в декабре 2017 года отменил решение о признании недействительным российского паспорта Труханова. Как следствие, мэр Одессы официально имеет гражданство России.
Стоит также отметить, что отказ от паспорта в любом случае не означает лишение гражданства.
Единственным органом, который может отменять гражданство России – президент, или консульские учреждения за пределами России. Мы утверждаем, что Труханов имеет гражданство Российской Федерации,
– пояснил Вадим Оксюта.
Труханова лишили гражданства: последние новости
Во вторник, 14 октября, в СБУ заявили, что Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Правоохранители сообщили, что по состоянию на сейчас действующий мэр Одессы является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
Согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Труханов получил загранпаспорт России.
Между тем сам Труханов намекает, что его российский паспорт может быть подделкой. По словам чиновника, человек, который якобы подписал документы со стороны России, с 2022 года находится за решеткой и не работал последние три года.