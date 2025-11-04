После удара СБУ по терминалу в Туапсе зафиксировали разлив нефти в Черном море
- В ночь на 1 ноября Силы обороны Украины атаковали инфраструктуру Туапсинского НПЗ в России.
- Спутниковый снимок от 2 ноября зафиксировал разлив нефти в Черном море протяженностью около 3,6 километра.
В ночь на субботу, 1 ноября, Силы обороны Украины атаковали инфраструктуру Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае. Впоследствии спутники зафиксировали разлив нефти в Черном море.
Загрязнение простирается на около 3,6 километра от одного из терминалов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Что известно о разливе нефти в Черном море?
Спутниковый снимок от 2 ноября показал разлив нефти вблизи портового терминала в Туапсе. Пятно в море простирается примерно на 3,6 километра.
Интересно, что российские местные власти подтвердили атаку и заявили о повреждении зданий объекта, а также якобы двух иностранных судов.
Спутниковый снимок Туапсе после дроновой атаки / Фото ВВС
Кроме того, в ВВС проанализировали данные спутниковой платформы NASA Firms, которая обнаруживает источники тепла на поверхности Земли. В районе порта зафиксировано 3 отдельных тепловых сигнала.
К слову, эксклюзивно для 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, что россияне впервые столкнулись с проблемами по электричеству, поскольку украинцы перешли на системный подход в атаках по энергетике врага. "Это ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины", – отметил эксперт.
Как Украина атаковала Туапсинский НПЗ?
По вражеским объектам в Краснодарском крае успешно отработали бойцы СБУ и Сил безопасности и обороны.
Дроны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру порта, в частности из строя выведены по меньшей мере 4 нефтеналивных стендера.
Также атаку по Туапсе, где расположены мощности "Роснефти", подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.