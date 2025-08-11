Руководитель управления коммуникации Львовского городского совета Ирина Сало рассказала, что вместе с дочерью отправилась в шестидневный тур по Италии. Организацией путешествия занималась туристическая фирма "Аккорд-тур". За 4 часа до начала экскурсии в Триесте туристам сообщили, что она будет на русском языке.

Эту историю Ирина Сало рассказала в посте в Facebook. Говорит, что пыталась сконтактироваться с турфирмой, чтобы та вернула деньги за неожиданность с "русским". Однако в компании ответили, что женщина преувеличивает, передает 24 Канал.

Смотрите также Штраф до 140 тысяч гривен за "невинный" сувенир из поездки: не забирайте эту вещь

Что известно о скандале вокруг турфирмы "Аккорд-тур"?

Менеджер компании в частной переписке ответила Ирине, что не все сертифицированные гиды – украиноязычные и отметила, что ей самой "неприятно" и посоветовала "не слушать экскурсию, а только рассматривать".

Скриншот переписки Ирины Сало с менеджером компании

Не для того я годами отгоняю своего ребенка от всего российского, чтобы потом в группе украинцев слушать "падхадите ближе",

– возмутилась чиновница Львовского горсовета.

Она предупредила фирму, что придаст ситуации огласку. Впрочем, там за четыре часа ничего не предложили, только переспросили, действительно ли госпожа Ирина не посетит экскурсию со всеми.

В комментарии ZAXID.NET Ирина Сало рассказала, что всего в группе тура было примерно 45 человек. Часть пассажиров поддержала ее, а другая часть не увидела в русскоязычной экскурсии проблемы.

Кстати, Кэролайн Вильга, туристка из Германии, провела 11 дней в дикой местности Австралии без еды и воды, пока ее не нашли и не доставили в больницу.