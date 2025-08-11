Лето – это время, когда миллионы людей отправляются в отпуск, чтобы насладиться летом у моря или океана, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но в некоторых странах стоит быть очень осторожными с одной популярной вещью, которую часто забирают домой немало туристов.

Какие сувениры нельзя привозить из поездки?

Очень часто отдыхающие на память о стране или городе привозят домой природные достопримечательности из путешествия – камешек с берега, немного песка в бутылке, или ракушку. Впрочем, в некоторых местах делать так точно не стоит – ведь "невинный" на первый взгляд поступок может нарушить местные правила по охране окружающей среды. Иногда это приводит к штрафам и конфискации предметов, а в редких случаях даже к судебному преследованию.

Великобритания

Многие подбирают маленькие ракушки как сувениры, но согласно британскому Закону о защите побережья 1949 года, в стране практически незаконно собирать любые природные материалы с общественных пляжей. И нарушение этого закона может привести к штрафу в 1000 фунтов стерлингов, если вас поймают.

Италия

Особенно осторожными стоит быть на острове Сардиния, ведь там вводят строгие экологические нормы для защиты береговых линий. Отдыхающие могут получить штрафы до 3000 евро за попытку вывезти пляжный песок в контейнерах и бутылках.

Местные чиновники предостерегают, что даже незначительное количество песка, взятое на память, может нанести вред местной дикой природе.

Гавайи

На Гавайях предметы на острове считаются священными, и их изъятие из природной среды строго запрещено. Законы штата утверждают, что вывоз вулканических камней, кораллов или черного песка является незаконным.

К тому же местные верят в проклятие Пеле – миф, утверждающий, якобы несчастье постигает тех, кто выносит вещи с острова.

Греция

Коллекционирование ракушек может показаться безобидным, но греческие законы запрещают забирать что-либо из некоторых прибрежных или подводных районов – особенно вблизи исторических мест.



В Греции нельзя собирать камни и ракушки на пляжах / Фото Pexels

Франция и Хорватия

Эти две страны также вводят достаточно строгие меры для защиты своих прибрежных экосистем. Впрочем, существенные штрафы там случаются редко – но туристов постоянно предупреждают о том, что нельзя забирать песок, камни и ракушки.

Испания

Балеарские острова очень серьезно относятся к защите окружающей среды, и по всей Майорке, Ибице и Ферментери борются с эрозией побережья. Поэтому брать камни, песок и ракушки с берега запрещено – и это даже может привести к официальным штрафам.