Керівниця управління комунікації Львівської міської ради Ірина Сало розповіла, що разом із донькою вирушила у шестиденний тур Італією. Організацією подорожі займалася туристична фірма "Аккорд-тур". За 4 години до початку екскурсії у Трієсті туристам повідомили, що вона буде російською мовою.

Цю історію Ірина Сало розповіла у пості в Facebook. Каже, що намагалася сконтактуватися з турфірмою, аби та повернула гроші за несподіванку з "російською". Однак в компанії відповіли, що жінка перебільшує, передає 24 Канал.

Що відомо про скандал навколо турфірми "Аккорд-тур"?

Менеджерка компанії у приватному листуванні відповіла пані Ірині, що не всі сертифіковані гіди – україномовні та зазначила, що їй самій "неприємно" і порадила "не слухати екскурсію, а лише розглядати".

Скриншот листування Ірини Сало із менеджеркою компанії

Не для того я роками відганяю свою дитину від усього російського, щоб потім у групі українців слухати "падхадітє бліже",

– обурилася посадовиця Львівської міськради.

Вона попередила фірму, що надасть ситуації розголосу. Втім, там за чотири години нічого не запропонували, лише перепитали, чи таки справді пані Ірина не не відвідає екскурсію зі всіма.

У коментарі ZAXID.NET Ірина Сало розповіла, що загалом у групі туру було приблизно 45 людей. Частина пасажирів підтримала її, а інша частина не побачила в російськомовній екскурсії проблеми.

