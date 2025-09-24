У каждого украинца в аптечке должен быть турникет. Это базовая вещь для выживания. Ведь наибольшее количество людей умирает от массовых кровопотерь.

Однако турникет должен быть качественным, отвечать всем стандартам, требованиям и должен сработать, когда придет время. Это в подкасте "Воин воли" специально для 24 Канала рассказала ветеран Екатерина Галушка.

"Чаще всего – это ранения в конечности, массовые кровопотери. Турникет – это основа, база, почва, фундамент и самое простое, что можно после бинта использовать для того, чтобы выжить. Он должен быть качественным, соответствовать всем стандартам и требованиям. Он должен сработать, когда придет время", – подчеркнула она.

Какой турникет стоит выбрать?

Екатерина Галушка отметила, что больше всего сейчас можно найти именно на нашем рынке турникеты CAT и SOF. TMT также довольно распространен. Они продаются почти везде. Они рекомендованы, проверены комитетом ТС3, имеют все необходимые сертификации и срабатывают, когда это нужно.

Украинская "Сич" пока не рекомендована комитетом ТС3. Он сейчас один из четырех турникетов, которые проходят тестирование и проверку. В 2024 году при содействии очень многих людей их отправили на проверку. Они себя на сегодня довольно хорошо показывают.

Но они прошли только часть этапов проверки. Далее должен быть еще один, но пока его сложно реализовать. Но он себя очень хорошо зарекомендовал, очень хорошо коммуницирует с людьми, постоянно реагирует на фидбек. Это украинская "Сич",

– сказала ветеранка.

По сравнению с CAT, SOF, TMT украинская "Сич" имеет меньшую цену. Как и CAT, у них есть серии для военных, для гражданских. Кроме того, они среди украинских производителей реагируют на критику, общаются с медиками разных уровней, собирают информацию о том, как работает их турникет. Это очень важно.

Тот же "Днепр" сейчас тоже проходит тестирование в комитете ТС3. Даже если каким-то чудом так случится, что ТС3 тоже будет их рекомендовать, я все равно никогда к ним не пойду, никогда не буду рекомендовать и всегда с радостью буду заменять. Потому что то, как они себя ведут с медиками, с людьми, которые спасают наших защитников на фронте – это уже о безответственности и о неадекватности корпоративной культуры,

– добавила Екатерина Галушка.

Как применять турникет?