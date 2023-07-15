Об этом 24 Каналу рассказал эксперт в области кровоостанавливающих турникетов Виктор Апполонов. Он объяснил, какие турникеты относятся к золотому стандарту.
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"Золотым стандартом является американский турникет CAT (Combat-Application-Tourniquet). С самого начала войны был на наших территориях", – отметил Апполонов.
Какие турникеты можно положить в военную аптечку: смотрите видео
Кроме того, считают качественными украинские турникеты SICH и "Дніпро", а также американский турникет TMT.
Как применять турникет
- Надеть петлю турникета на раненую конечность так, чтобы он был на пять – семь сантиметров выше места кровотечения.
- Прочно затянуть турникет, потянув за край ленты.
- Зафиксировать ленту вокруг конечности к клипсе двухсторонней липучкой.
- Закрутить ворот до остановки артериального кровотечения и исчезновения периферического пульса на пораженной конечности.
- Зафиксировать стержень в клипсе. Проверить, остановилось ли кровотечение и пульс.
- Обернуть остаток ленты вокруг конечности через клипсу и поверх стержня.
- Зафиксировать остаток ленты белой липучкой. Написать время наложения турникета на липучке.
Аптечки на время войны: что нужно знать
- Многие аптечки, которые передают украинским военным, очень плохи, потому что люди спешно наполняют их некачественными турникетами или бинтами.
- Важнейший принцип – не нужно экономить. Вещи должны быть сертифицированы. Кроме того, аптечки нужно проверять: иногда ножницы могут плохо резать или турникеты рваться.
- Во время войны, постоянных обстрелов и отключения электроэнергии важность домашней аптечки трудно переоценить. В частности, она должна содержать лекарства против хронических болезней – по меньшей мере двухнедельный запас.