Об этом 24 Каналу рассказал эксперт в области кровоостанавливающих турникетов Виктор Апполонов. Он объяснил, какие турникеты относятся к золотому стандарту.

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"Золотым стандартом является американский турникет CAT (Combat-Application-Tourniquet). С самого начала войны был на наших территориях", – отметил Апполонов.

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Кроме того, считают качественными украинские турникеты SICH и "Дніпро", а также американский турникет TMT.

Обратите внимание! Жгут или турникет (англ. tourniquet) – средство для временной остановки кровотечения из магистральных сосудов путем кругового пережатия конечности и сжатия ее тканей (прежде всего сосудов). Его используют также для обескровливания тканей при операциях на пальце, кисти и стопе, ампутациях конечностей.

Как применять турникет

Надеть петлю турникета на раненую конечность так, чтобы он был на пять – семь сантиметров выше места кровотечения. Прочно затянуть турникет, потянув за край ленты. Зафиксировать ленту вокруг конечности к клипсе двухсторонней липучкой. Закрутить ворот до остановки артериального кровотечения и исчезновения периферического пульса на пораженной конечности. Зафиксировать стержень в клипсе. Проверить, остановилось ли кровотечение и пульс. Обернуть остаток ленты вокруг конечности через клипсу и поверх стержня. Зафиксировать остаток ленты белой липучкой. Написать время наложения турникета на липучке.

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