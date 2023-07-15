Про це 24 Каналу розповів експерт в галузі кровоспинних турнікетів Віктор Апполонов. Він пояснив, які турнікети належать до золотого стандарту.
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"Золотим стандартом є американський турнікет CAT (Combat-Application-Tourniquet). Від самого початку війни був на наших теренах", – зазначив Апполонов.
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Крім того, вважають якісними українські турнікети SICH і "Дніпро", а також американський турнікет TMT.
Як застосовувати турнікет
- Одягнути петлю турнікета на поранену кінцівку так, щоб він був на п’ять – сім сантиметрів вище за місце кровотечі.
- Міцно затягнути турнікет, потягнувши за край стрічки.
- Зафіксувати стрічку навколо кінцівки до кліпси двосторонньою липучкою.
- Закрутити вороток до зупинки артеріальної кровотечі та зникнення периферичного пульсу на ураженій кінцівці.
- Зафіксувати стрижень у кліпсі. Перевірити, чи зупинилася кровотеча і чи наявний пульс.
- Обгорнути залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх стрижня.
- Зафіксувати залишок стрічки білою липучкою. Написати час накладання турнікета на липучці.
Аптечки на час війни: що потрібно знати
- Багато аптечок, які передають українським військовим, є дуже поганими, бо люди поспіхом наповнюють їх неякісними турнікетами або бинтами.
- Найважливіший принцип – не потрібно економити. Речі мають бути сертифіковані. Крім того, аптечки потрібно перевіряти: інколи ножиці можуть погано різати або ж турнікети рватися.
- Під час війни, постійних обстрілів та вимкнень електроенергії важливість домашньої аптечки важко переоцінити. Зокрема, вона має містити ліки проти хронічних хвороб – щонайменше двотижневий запас.