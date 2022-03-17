Відтак, в Івано-Франківську уже з перших днів війни вирішили розробити власну модель кровоспинних засобів і одразу взялися до роботи.
Цікаво Зеленський зустрівся з родиною, яка потрапила під обстріл під час евакуації з Ворзеля
Як відбувається виготовлення життєво необхідних турнікетів
Процес складається із декількох етапів:
- Перший – виготовлення фурнітури – відбувається на верстатах Центру інноваційного розвитку.
- Далі металеві деталі йдуть на слюсарну обробку.
- Після цього їх віддають у швейний цех.
Разом із заготовленими лекалами всі компоненти з’єднують у цілком ефективні турнікети.
Накладати джгут можна у чотирьох точках – верхні частини лівої і правої руки та передпліччя на руках. Всі джгути пробую на собі,
– розповів Андрій Кіт, керівник волонтерської групи.
За день волонтери можуть виготовити близько сотні таких життєво необхідних приладів. Вони вже пройшли випробування у місцевих медиків – ті визнали ефективність виробів.
Дивіться, як виготовляють життєво необхідні турнікети для ЗСУ