Відтак, в Івано-Франківську уже з перших днів війни вирішили розробити власну модель кровоспинних засобів і одразу взялися до роботи.

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Як відбувається виготовлення життєво необхідних турнікетів

Процес складається із декількох етапів:

Перший – виготовлення фурнітури – відбувається на верстатах Центру інноваційного розвитку.

Далі металеві деталі йдуть на слюсарну обробку.

Після цього їх віддають у швейний цех.

​Разом із заготовленими лекалами всі компоненти з’єднують у цілком ефективні турнікети.

Накладати джгут можна у чотирьох точках – верхні частини лівої і правої руки та передпліччя на руках. Всі джгути пробую на собі,

– розповів Андрій Кіт, керівник волонтерської групи.

За день волонтери можуть виготовити близько сотні таких життєво необхідних приладів. Вони вже пройшли випробування у місцевих медиків – ті визнали ефективність виробів.

Дивіться, як виготовляють життєво необхідні турнікети для ЗСУ