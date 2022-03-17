В Ивано-Франковске уже с первых дней войны решили разработать собственную модель кровоостанавливающих средств и сразу приступили к работе.
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Как происходит изготовление жизненно необходимых турникетов
Процесс состоит из нескольких этапов:
- Первый – изготовление фурнитуры – происходит на станках Центра инновационного развития.
- Далее металлические детали уходят на слесарную обработку.
- После этого их отдают в швейный магазин.
Вместе с заготовленными лекалами все компоненты соединяют в вполне эффективные турникеты.
Накладывать жгут можно в четырех точках – верхние части левой и правой руки и предплечье на руках. Все жгуты пробую на себе,
– рассказал Андрей Кит, руководитель волонтерской группы.
В день волонтеры могут изготовить около сотни таких жизненно необходимых приборов. Они уже прошли испытания у местных медиков, которые признали эффективность изделий.
Смотрите, как производят жизненно необходимые турникеты для ВСУ