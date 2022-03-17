В Ивано-Франковске уже с первых дней войны решили разработать собственную модель кровоостанавливающих средств и сразу приступили к работе.

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Как происходит изготовление жизненно необходимых турникетов

Процесс состоит из нескольких этапов:

Первый – изготовление фурнитуры – происходит на станках Центра инновационного развития.

Далее металлические детали уходят на слесарную обработку.

После этого их отдают в швейный магазин.

Вместе с заготовленными лекалами все компоненты соединяют в вполне эффективные турникеты.

Накладывать жгут можно в четырех точках – верхние части левой и правой руки и предплечье на руках. Все жгуты пробую на себе,

– рассказал Андрей Кит, руководитель волонтерской группы.

В день волонтеры могут изготовить около сотни таких жизненно необходимых приборов. Они уже прошли испытания у местных медиков, которые признали эффективность изделий.

Смотрите, как производят жизненно необходимые турникеты для ВСУ